Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой о тотальной распродаже

Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело по рекламе ликвидации магазинов Sunlight.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба усматривает признаки нарушения рекламного законодательства при распространении рекламной информации о закрытии магазинов данного ювелирного бренда по всей стране.

ООО «Солнечный свет», осуществляющее предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением Sunlight, зарегистрировано в Москве. Полномочиями по рассмотрению данной рекламы Челябинское УФАС России наделил центральный аппарат ФАС России.

Управление установило, что реклама магазинов и реализуемых в них ювелирных изделий размещается в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, YouTube, на интернет-портале, на «Яндекс. Радио», а также направляется потребителям посредством смс-сообщений, телефонных звонков и электронной почты.

«Рекламные сообщения похожи по своему содержанию, их ключевой посыл – прекращение работы торговых объектов под брендом Sunlight, приуроченные к этому событию скидки и призыв потребителей посетить магазины для покупки ювелирных украшений со значительными скидками», – отметили представители ведомства.

Так, в рекламе содержались следующие сведения: «Магазины Sunlight прекращают работу. Отдаем все за бесценок! SUNLIGHT ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ МАГАЗИНЫ в вашем городе отдаем все за бесценок -60% -70% -80%»; «Здравствуйте. Я директор ювелирных магазинов «Санлайт» в [город]. Наши магазины закрываются. На все украшения действуют скидки до 80 %. Приходите в «Санлайт» до [дата].

По запросу антимонопольного ведомства арендодатели торговых комплексов ТРК «Родник», ТРК «Алмаз» и ТК «Кольцо», в которых ООО «Солнечный свет» осуществляет деятельность в Челябинске, представили информацию и договоры, сроки действия которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие переписки по факту расторжения договоров с указанной компанией.

Таким образом, сведения о закрытии магазинов «Sunlight» могут не соответствовать действительности, считают антимонопольщики. По мнению антимонопольной службы, реклама способствует созданию у потенциальных потребителей впечатления об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формирует желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции.

Материалы о размещении спорной рекламы также поступили в Челябинское УФАС России из Волгоградского УФАС России и Федеральной антимонопольной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.20

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