На ткацкой фабрике Южного Урала отказались платить рабочим полную зарплату за «путинские каникулы»

В Челябинской области суд отменил приказы о снижении заработной платы рабочим ткацкой фабрики во время режима нерабочих дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля провело проверку по коллективному обращению работников ЗАО «Пеплос» о нарушениях трудового законодательства в части снижения работодателем размера заработной платы в период нерабочих оплачиваемых дней, объявленных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Установлено, что с 30 марта руководством ЗАО «Пеплос» издано 7 приказов, в соответствии с которыми в период с 30 марта 2020 года по 31 мая 2020 года изменен размер оплаты труда, заработная плата начислялась работникам в размере двух третей от определенной трудовым договором», – рассказали представители прокуратуры.

На незаконные приказы Чебаркульским городским прокурором внесены протесты, в удовлетворении которых прокурору было отказано. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании приказов о снижении размера заработной платы незаконными.

Решением Чебаркульского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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