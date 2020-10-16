Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели на всей территории Южного Урала

Режим повышенной готовности по тушению лесных пожаров введен на территории Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, в ведомстве подписан соответствующий приказ. В связи с повышением температурного режима, отсутствием осадков и ростом числа лесных пожаров все подведомственные учреждения ГУ лесами переведены в режим повышенной готовности.

«Все силы и средства, предназначенные для тушения лесных пожаров, готовы к оперативному реагированию, ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. Кроме того, в Карталинском, Пластовском, Чебаркульском лесхозах и Центре пожаротушения и охраны леса Челябинской области созданы мобильные группы пожаротушения для межмуниципального маневрирования», – сказал начальник управления Сергей Лавров.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 71,87 гектара.

«Крупный лесной пожар на территории Каслинкого лесничества и торфяной в Миасском лесничестве ликвидированы вчера. В текущий момент действует один пожар на 24 гектара вблизи озера Тургояк. Он перешел со вчерашнего дня, к ночи был локализован, сегодня с 7 утра там начали наращивание сил и средств для его тушения», – уточнил чиновник.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Кыштымского, Миасского и Саткинского лесничеств. На тушении было задействовано 280 человек и 50 единиц техники.

Всего, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области ликвидировано 573 лесных пожара на площади 3369,54 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.20

В Челябинской очереди объявлено штормовое предупреждение. / На ткацкой фабрике Южного Урала отказались платить рабочим полную зарплату за «путинские каникулы». / Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой о тотальной распродаже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»