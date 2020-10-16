Хозяева ТЦ в Магнитогорске решили «подзаработать» на нарушениях масочного режима

Администрация одного из торговых центров Магнитогорска решила сделать крайними в нарушениях масочного режима покупателями арендаторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного отделения «Опора России», объединению стали поступать жалобы от предпринимателей-арендаторов на незаконные штрафы со стороны администраций торговых центров за несоблюдение масочного режима покупателями. Для разъяснения ситуации общественная организация направила обращения в прокуратуру Челябинской области и территориальное отделение Роспотребнадзора.

Так, предприниматель из Магнитогорска, которая занимается продажей строительных материалов, сообщила, что администрация торгового центра уведомила в письменной форме арендаторов о том, что будет их штрафовать за несоблюдение покупателями отделов масочного режима. Спустя час с момента получения уведомления, редставители комплекса провели обход арендаторов. В момент обхода, в торговый отдел бизнес-леди зашел покупатель без маски. На просьбу надеть маску он не отреагировал. «В этот момент администрация ТЦ посчитала, что арендатор нарушил масочный режим и выставил ей счет на оплату штрафа в сумме 10 тысяч рублей», – рассказали в бизнес-объединении. При этом в случае неуплаты штрафа предпринимателю пригрозили расторжением договора аренды.

Соблюдение масочного режима, безусловно, является важным условием работы ТЦ в период пандемии по коронавирусной инфекции, но это требование не должно становиться предметом для незаконных поборов и манипуляций по отношению к малому и среднему предпринимательству, считают в объединении.

При этом в организации уверены, что в данной ситуации администрация ТЦ не имела правовых оснований штрафовать предпринимателя. «Во-первых, в счете на оплату штрафа основанием был указан пункт договора, в котором прописано обязательство предпринимателя по уборке арендуемого помещения. Кроме того, полномочиями по составлению протоколов за несоблюдение масочного режима обладают органы полиции и Роспотребнадзора, но никак не сотрудники администрации ТЦ, – отмечает представитель бизнес-объединения. – Окончательное решение о наложении штрафа может вынести только суд. Зачастую суды при первичном нарушении масочного режима выносят предпринимателям предупреждения. И только при повторном – штраф».

Также важно понимать, что ситуации с несоблюдением масочного режима бывают разные, подчеркивают в общественной организации. «В данном случае предприниматель попросила покупателя надеть маску и не успела озвучить просьбу покинуть торговую точку из-за отказа соблюсти требование. После чего администрация ТЦ сразу наложила немалый денежный штраф. Подобные ситуации, когда торговые центры подменяет надзорные органы и самовольно штрафуют бизнес, не должны повторяться. Сейчас бизнесу и так не легко. Если мы допустим такие нарушения, то столкнемся с тем, что из-за оплаты немалых «выдуманных» штрафов бизнесу станет невыгодно работать, и большинство предпринимателей будут вынуждены прекратить свою деятельность», – заключают в объединении.

Для того, чтобы не допустить массового нарушения прав предпринимателей общественная организация направила обращения в прокуратуру Челябинской области и территориальное отделение Роспотребнадзора с просьбой взять на контроль случаи по наложению санкций за несоблюдение масочного режима не уполномоченными на то организациями и дать соответствующие разъяснения на своих официальных порталах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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