На Южном Урале продлили действие «ковидных» ограничений

Режим повышенной готовности продлен на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года.

При этом, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию и продление режима, в Челябинской области в обычном режиме продолжает работу бизнес, никаких ограничений на его деятельность не вводится, главная задача – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

В регионе усилены меры за соблюдением масочного режима. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах, где много людей, а также соблюдать социальную дистанцию.

Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и работать дистанционно, так как это самые уязвимые перед коронавирусом категории.

«На раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или гриппом. Если у вас повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, оставайтесь дома и вызовите врача. Если вам не оказали медицинскую помощь, сообщите об этом по единому номеру горячей линии для жителей Челябинской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 201-41-88», – обращаются областные власти к южноуральцам.

Кроме того, по телефону горячей линии ответят на любой вопрос о коронавирусе, примут заявку, если кому-то не оказали медицинскую помощь, помогут с доставкой продуктов, лекарств и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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