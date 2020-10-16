В Челябинске военное училище закрыли на карантин из-за роста вирусных заболеваний

В челябинском училище летных штурманов ввели карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курсантам филиала военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина» (ранее – ЧВВАКУШ) запретили покидать территорию образовательного учреждения.

В самом учебном заведении введение официального карантина отрицают. По словам представителей филиала, речь идет лишь об ограничении выхода курсантов за пределы военного городка в рамках противодействия распространению вирусных инфекций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.20

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