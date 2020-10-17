Южноуральцы обвиняют медиков в распространении COVID-19

Система медицинской помощи в Челябинской области выстроена так, что способствует не борьбе с коронавирусом и профилактике инфекции, а, наоборот, ее распространению. Такой вывод делают южноуральцы, столкнувшиеся с болезнью. Причем, многие даже не знают, с какой. А те, кому диагноз COVID-19 уже поставлен, рассказывают, как происходит заражение.

Свои истории они выкладывают в соцсетях на страницах губернатора Алексея Текслера, надеясь, что глава региона их услышит.

РИА «Новый День» публикует некоторые из них.

«Я получила положительный анализ 27 сентября, в этот же день позвонила на горячую линию Роспотребнадзора. В участковую больницу позвонила 28 сентября. Принесли постановление о самоизоляции, в нем дата заболевания стоит 7 октября. Как так? И никто не слушает о том, что даты неверные! Тест на ковид сдала 8 дней назад, до сих пор результата нет».

«Врачи поликлиники не берут мазок на ковид и не направляют никуда. Когда задала вопрос про анализ, на меня посмотрели как на инопланетное существо и сказали: вы все, кто болеет, – потенциальные коронавирусники. Выписали антибиотики и всё. Платно тоже не сдать: во-первых, с признаками малейшей болезни не принимают, во-вторых, очередь до конца месяца».

«Старшая дочь болеет три недели, ходила с ней на все приемы. Педиатры отмахивались от нас, когда дочь говорила, что не чувствует запахов. Направляли на анализы, к инфекционисту (подозрение на ротавирус). Три недели ходила больная в поликлинику!

Направили к ЛОРу, все-таки услышали, что не чувствует запахов и температура 37,2 держится. Взяли мазок на ковид. Сами в платной лаборатории сдали анализ крови на антитела. Итог по анализам крови: ковид-19! А у меня еще двое младших детей! Позвонила заведующей детской поликлиникой. На следующий день взяли мазок у младших детей. На вопрос, что нам делать дальше, тишина.

Три недели ребенок с ковидом ходил, ездил в поликлинику, заражая других. У меня самой тоже ковид, и никто не может вразумительно ответить, какие наши действия дальше».

«Коллега-учитель скорую ждала 10 дней: с 5 по 14 октября. Врач была 7-го и написала направление на КТ и госпитализацию. В итоге 14 октября скорая приехала, отвезла на КТ и уехала. Человек с пневмонией поехала домой на маршрутке, т.к. с 36% поражения легких ее не положили в больницу!

Сейчас снова лежит дома и ждёт врача уже 3-й день! Я сама также дождалась врача на 2-й день. Температура спала, пропало обоняние. Звоню, говорят: идите на приём! Мазки никто не берёт! Огромное количество учителей болеет, заражаясь от детей, и это никого не волнует!»

«Мы, пока еще здоровые жители города Коркино (хотелось бы так думать), серьезно обеспокоены ситуацией здравоохранения в районе в целом. А конкретно, ситуацией приема граждан в городской больнице №1 города Коркино.

Что там происходит? Кто вообще этим руководит? Почему так все организовано?

ОРВИ, ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ, CoVid19, больные, здоровые, выздоровевшие или нет, с температурой – все 100-150 человек ждут в одной очереди на этаже, кабинеты рядом, кто-то на улице, в машине, УЖАС.

Отягчающим обстоятельством служит отвратительное отношение «скорой помощи» на звонки больных пациентов и прямое отфутболивание людей в бесконечную очередь поликлиники.

Все эти люди – наши родственники, знакомые, сослуживцы, коллеги, с которыми мы общаемся каждый день на улице, в подъезде, в быту.

Они говорят о поражении легких в 20%, 30%, 50%, при том свободно передвигаются по магазинам, подъездам и пользуются маршрутными транспортными средствами и такси.

Считаю это категорически НЕДОПУСТИМО.

Власти района этого не видят или видеть не хотят, у них фотосессии в режиме «Все хорошо!»

К чему все ограничения, введенные Вами, масочные режимы и т.д., если заведомо неизвестно чем больных людей отправляют домой?»

«Роспотребнадзор вообще не контролирует заболевание. В моей семье мама в больнице с ковид, умер зять, нам никто не позвонил, никто у нас не взял мазки на ковид. А мы контактировали с больными.

В больницах (правда, не во всех) халатное отношение к пациентам с ковид: то лекарства принесут не в 21:00, а в 2:00 ночи, то ужином забудут накормить, то вообще капельницу забудут сделать (моя мама сейчас на Воровского, корпус 1).

О смерти пациентов с ковид родственникам не сообщают – узнают на 2-3 сутки, когда приносят передачку и спрашивают, почему не отвечает на телефон их родственник».



«Читаю комментарии – не могут дозвониться, не могут вызвать врача. Хочу успокоить: когда врач приедет, ничего особо не поменяется. Приходит терапевт, который всю свою практику мерил давление старушкам и назначал всем одни и те же таблетки, орёт, как его всё достало и замучило, сколько вызовов, какая жизнь тяжёлая, и вам голову надо лечить, а не коронавирус, выдумали тут ещё. И назначает всем одно и то же – Арбидол, Азитромицин, гриппферон, при температуре жаропонижающее – всё».

«Сегодня на приеме задала вопрос: как же быть с супругом – подтверждён лабораторно анализ на ковид, сын контактный. Когда же будет на них предписание от Роспотребнадзора? Сами уже по телефону 2401516 заявили о себе – и тишина! Врач сказал: так вы сами съездите на Елькина – 73 (управление Роспотребнадзора по Челябинской области – прим. РИА «Новый День») – это будет быстрее? Как так – заражённые люди!»

«Заболел – не знаю чем. Пришёл в больницу (по рекомендации с номера 103) – отказали в приеме. Попросился в кабинет для пациентов с температурой – отправили, сказали: идите домой, завтра придёте на приём. Дали талон на 8 утра. Ночью рвало, с утра не смог встать, днём уснул. И что делать? Снова квест по поликлиникам на ЧМЗ, чтобы снова отшили? Разберитесь с бюрократией врачебной для начала. При этом на работе сказать, что болею не могу – зарплата сдельная. Итог: продолжаю ходить на работу. Надеюсь, не ковид».

«Мои родители – пенсионеры, ветераны атомной промышленности. Всю жизнь прожили в замечательном городе Снежинске. Заболели коронавирусом, и в госпитализации им отказывают: привозят на скорой и отправляют домой своим ходом – мест нет. У папы онкология, у мамы – хроническое заболевание лёгких (саркоидоз). Они измучены, обессилены. У папы температура 39. Не может стоять на ногах – ослаб. Как быть? Смириться и оставить родителей умирать дома? Или попытаться в третий раз прокатиться на «скорой»? Как нам быть? Кто поможет?»

«Скорая теперь не едет, терапевт ходить не успевает! На приём к терапевту запись на 2 недели вперёд! Антибиотики не продают без рецепта (а где его взять, если медика увидеть тяжелее, чем единорога).

Тут у каждого второго истерика от слова «ковид» и первого чиха, а остальные болезни, тем не менее, не исчезли никуда! И в связи с ними тоже нужна экстренная помощь.

Хватит издеваться над людьми! Мы хотим жить и имеем права на медицинскую помощь!»

«У нас в Миассе родители болеют оба, им надо ставить уколы, им сказали: записывайтесь в поликлинику и ходите. На фразу мамы, что они болеют коронавирусом и температура, врач ответила: просто наденьте две маски и идите, все так делают!»

«28 сентября появились симптомы ОРВИ, скорая не отвечает. Самостоятельно ушёл на изоляцию на 2 недели. Выпил «Ингавирин» и, слава богу, все прошло.

Решил платно сдать анализы на ковид, но не принимают, так как были симптомы ОРВИ и есть из окружения те, кто болеет. Пришёл к участковому терапевту, просидел в очереди три часа, чтобы в ответ услышать: «Молодой человек, у вас все хорошо, вам просто нужно было поговорить». Несмотря на то, что я сказал о болях в горле.

Ну, пришлось идти и при сдаче крови на антитела в анкете соврать: указал, что не было никаких контактов и ОРВИ. Сегодня получил ответ с положительными результатами к антителам. Два часа звонил в Роспотребнадзор, в Минздрав, чтобы получить направление на ПЦР (РНК). В итоге сказали топать самостоятельно снова к терапевту... Получается, сами же делают все, чтобы люди ходили и заражали, и заражались.

И удивило, что врачи (многие) в поликлинике ходят без масок и перчаток».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.10.20

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