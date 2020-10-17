Смертность среди зараженных коронавирусом на Южном Урале превысила 3%

В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 8 школьников.

В региональном минздраве сообщают о пяти умерших зараженных. Непосредственно от ковида умер 55-летний мужчина. Напомним, 7 октября сообщалось от смерти от инфекции 55-летнего анестезиолога-реаниматолога магнитогорской городской больницы №2. Однако о мужчинах такого возраста в ежедневной официальной сводке скончавшихся до сегодняшнего дня не было.

У еще четырех умерших причиной смерти стали хронические заболевания, коронавирус был сопутствующим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 18 тысяч 404 случая заболевания COVID-19, 566 зараженных умерли, непосредственно от инфекции – 141. Смертность среди зараженных на сегодняшний день составляет 3,07%.

Челябинск, Павел Зварзин

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