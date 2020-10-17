На Южный Урал пришел холодный фронт: температура воздуха начинается снижаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске в 11:00 субботы средняя температура воздуха составляла +10 градусов Цельсия. К 14 часам ожидается понижение до +7, а к вечеру – до +2. Ночью возможны отрицательные температуры, в отдельных районах области – до -7.

Днем в воскресенье будет прохладно. А в понедельник снова потеплеет: в отдельных районах до +19, в Челябинске – до +16.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.20

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