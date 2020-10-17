Еще два южноуральских медика скончались от коронавируса

В Челябинской области от коронавируса скончались еще два медика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 57-летняя Татьяна Миронова была старшей медсестрой инфекционного отделения горбольницы № 8, работала с ковидными больными.

Минувшим летом ее, в соответствии с указом президента России, наградили медалью Луки Крымского, присуждаемой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

В Миньяре скончалась врач-невролог, работавшая в отделении внебольничных пневмоний. Ей тоже было 57 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.20

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