В Челябинской области за сутки скончались 7 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались 7 человек, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от инфекции умерла 62-летняя женщина. Причиной смерти еще шестерых стали хронические патологии, коронавиурс был сопутствующим заболеванием.

В течение 17 октября на Южном Урале подтверждено 110 новых случаев COVID-19, в том числе у 2 школьников.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 18 тысяч 514 инфицированных. 573 зараженных умерли, непосредственно от инфекции – 142.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.20

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