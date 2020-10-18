В Челябинской области от коронавируса скончался основатель Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования, почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов.
«Ушел из жизни от коронавирусной инфекции ещё один наш коллега – выдающийся ученый, врач, уролог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Туркменской ССР, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Челябинска, – сообщили в региональном минздраве. – В 1981 году организовал в Челябинске Уральскую государственную медицинскую академию дополнительного образования (впоследствии вошедшую в состав Южно-уральского государственного медицинского университета).
Под его непосредственным руководством были заложены основы современного последипломного обучения врачей уральского региона, обеспечившего подготовку медиков по 74-м из 96 существующих врачебных специальностей, осваивались и совершенствовались новые методы диагностики и лечения заболеваний.
Длительное время являлся заведующим кафедрой урологии и андрологии УГМАДО.
Практически каждый уролог нашего региона может назвать его своим учителем».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 17.10.20
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