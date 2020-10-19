В южноуральском правительстве снова появится магнитогорец

В администрации Магнитогорска кадровые перестановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в отсавку по собственному желанию ушел заместитель главы города по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе. С сегодняшнего дня обязанности вице-мэра по городскому хозяйству исполняет Дмитрий Грошев.

Элбакидзе получит пост в правительстве региона, сообщает «Верстов.инфо». Официальной информации по этому поводу пока нет.

Магнитогорск, Павел Зварзн

Магнитогорск. Другие новости 18.10.20

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