В комитете дорожного хозяйства Челябинска проведут служебную проверку

В комитете дорожного хозяйства проведут служебную проверку. Об этом сообщила глава Наталья Котова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом дл проверки стала установка дорожных ограждений на улице Татищева – вдоль газона шириной в несколько метров и ряда только что высаженных деревьев.

Горожане возмутились: в ГОСТе 52289, регламентирующем применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, сказано, что ограждений вдоль дороги ставится только если отделяющий пешеходную от проезжей части газон меньше 1 метра. Это же подтверждают в ФАУ «РосдорНИИ», занимающемся разработкой целевых программ по повышению безопасности дорожного движения и стандартов технических средств организации дорожного движения, которым относятся и дорожные ограждения.

Фото telegram-канала «Челябинский урбанист»

«Серые заборы уже не на шутку накаляют большинство горожан. Особенно факт их установки, когда этого не требуют даже нормативы, – пишет telegram-канал «Челябинский урбанист». – Ограждения производят в исправительной колонии с использованием бесплатного труда заключенных, но за это мэрия и ее несменяемые дорожные подрядчики исправно переводят в тюрьму бюджетные средства.

Молчание администрации по поводу откровенного разбазаривания городского бюджета, да ещё и во вред нашим улицам, эмоционально перечеркивает большинство её хороших дел. Мне искренне интересно, что мешает Наталье Петровне прекратить озаборивание газонов, ведь речь не о больших суммах. Недостаток политической воли? Обязательства перед тюрьмой/иными лицами? Личное нежелание видеть красивые улицы?»

Другие горожане увидели в сплошном озаборивании еще один нюанс: «Если ограждение необязательно, значит его установка – это нерациональное расходование бюджетных средств, – отмечают в Чате городской среды. – Эта нерациональность сильно отягчается наличием неисправленных проблем, ведь получается, что администрация тратит наши налоги на необязательное, когда мы имеем проблемы, которые нужно решить обязательно».

В ходе служебной проверки должны выяснить на каком основании и на каком этапе дорожные ограждения появились в смете благоустройства улицы Татищева.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.20

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