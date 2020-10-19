В Челябинской области за сутки умерли еще семь зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 4 школьников.

Региональный минздрав сообщил еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса скончались три женщины – 71, 72 и 77 лет. Причиной смерти еще четверых зараженных стали хронические патологии, ковид был сопутствующим заболеванием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 18 тысяч 621 случай заболевания COVID-19, 580 зараженных умерли, непосредственно от инфекции – 145.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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