В Челябинске закрыли кафе, запахи из которого не нравились соседям

В Советском районе Челябинска по жалобе соседей закрыли кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управлении федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, кафе «Жюльен» расположен в жилом доме и не только оказывает услуги общественного питания, но и продает хлебобулочные и кондитерские изделия, сладости, пироги и полуфабрикаты собственного производства.

Жильцы дома пожаловались, что из кафе в их квартиры постоянно попадают неприятные запахи.

«Проверка показала их правоту: установленная ниже нормативно предусмотренного уровня вытяжка несет запахи в окна жильцов, арендатор использует домовые системы водоотведения, что приводит к неприятным запахам внутри жилых помещений, а также несет опасность распространения инфекций, само помещение кафе не предназначено для общепита, – рассказали в УФСПП. – Кроме того, проверка выявила отсутствие отдельного туалета для посетителей, вентиляции: приток воздуха осуществляется естественным путем – через фрамуги и окна, в моечном помещении отсутствует локальная вытяжная система над раковинами.

У сотрудника, осуществляющего уборку, отсутствует медкнижка установленного образца, прохождение гигиенического обучения подтверждает печать также неустановленного образца. Не соблюдается последовательность технологических процессов, а именно имеется один вход для посетителей и загрузки пищевых продуктов, в производственных помещениях не оборудованы сливные трапы. В договоре на проведение дезинсекционных работ площадь помещения указана меньше, чем по договору аренды».

Кстати, подобные нарушения ранее выявил Роспотребнадзор и выдал хозяйке заведение предостережение, но она нарушения не устранила.

Советский районный суд города Челябинска, рассмотрев материалы проверки, постановил приостановить деятельность заведения на 30 суток.

Челябинск, Павел Зварзин

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