Власти Южного Урала признали, что в регионе не хватает лекарств

Власти Челябинской области признали, что в регионе не хватает лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшая проблема возникла с антибиотиками. Об этом сегодня сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Дефицит чиновники объясняют необходимостью маркировки лекарств:

«Многие преобразования делаются не вовремя: на ситуацию наложилась маркировка лекарств, – заявила Гехт. – Это и вызвало перебои по всей стране».

По словам вице-губернатора, в ближайшее время в государственную аптечную сеть должны поступить по 7 тысяч доз арбидола и левофлоксацина, а также 17 тысяч доз азитромицина.

Больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не сумевшим найти необходимые лекарства в аптеках ( а таких случаев достаточно много), обещали выдавать медикаменты бесплатно. Правда, как будет работать эта схема, пока непонятно.



Челябинск, Ольга Арсентьева



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