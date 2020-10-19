Время ожидания скорой помощи в Челябинской области официально составляет 5 суток

Время ожидания скорой помощи в Челябинской области сократилось до 5 суток. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве области считают это достижением: ранее ждать «скорую» приходилось по 8 суток, а по регламенту, если температура у больного не снижается ниже 38,5 в течение 3 суток, ему необходимо сделать КТ в последующие 48 часов. «Мы укладываемся», – сообщила Гехт.

По словам чиновницы, сегодня нехватка персонала в службе скорой помощи составляет 60 человек – такое количество позволит сформировать 20 дополнительных бригад и сократить время ожидания до 3 суток.

А пока этих людей нет, завершается процесс подписания договора с «Яндекс.Такси». По словам первого вице-губернатора, сейчас в выделенных машинах устанавливаются защитные экраны, и к концу недели они приступят к перевозке больных на КТ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.20

Власти Южного Урала признали, что в регионе не хватает лекарств. / В Челябинской области из схемы лечения и профилактики инфекции выпадает важное звено. / В Челябинске закрыли кафе, запахи из которого не нравились соседям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»