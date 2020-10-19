На Южный Урал наступает холодный фронт

К Челябинской области приближается холодный фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью в отдельных районах ожидаются отрицательные температуры. Вторник , 20 октября, скорее всего, станет последним теплым днем этой осени – на юге воздух может прогреться до +17, однако в горах ожидается снег.

В среду и четверг осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются по всей области. А в конце недели может установиться временный снежный покров. При этом температура воздуха днем в большинстве территорий днем будет колебаться около ноля.

Челябинск, Павел Зварзин

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