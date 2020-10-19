«Их теряли»: Гехт объяснила, почему не госпитализируют больных ковидом, самостоятельно добравшихся до КТ

Южноуральцев, самостоятельно добравшихся до КТ, отказывались госпитализировать потому, что в поликлиниках их «теряли». Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители региона неоднократно жаловались на то, что их отказываются госпитализировать, даже если КТ выявило поражение легких до 50%. В основном, это происходило с теми, кто не смог получить направления от врача или получил, но не дождался «скорой» и самостоятельно отправился делать томографию.

Как оказалось, они не попадали в базу данных, которой подключены поликлиники. «Соответственно, мы этих людей теряли и не видели дальше», – пояснила Гехт, добавив, что сейчас тестируется программа, в которую загружаются все результаты КТ: «В ближайшие два-три дня эта система будет полностью отлажена, и мы не будем терять этих пациентов, которые самоходом пришли на КТ и потом уехали домой, не получив консультации врача».

Число точек, где можно пройти компьютерную томографию, в Челябинске обещали увеличить: с 20 октября начнет работать томограф на базе первой городской больницы, где для лечения коронавирусных больных отдали терапевтический корпус. Кроме того, время работы оборудования продлили больницы №6, №9 и клиника медакадемии. Правда, сделано это за счет часов, отводившихся на обследование плановых пациентов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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