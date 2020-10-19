В Челябинской области разгорелся скандал вокруг выборов главы района

В Челябинской области разгорелся скандал вокруг выборов главы Агаповского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конкурс заявились 12 человек, в первом этапе, состоявшемся в пятницу, приняли участие 11 человек. Претендентам предложили пройти тесты. Наибольшее число баллов – 16 и 13 соответственно – набрали действующий глава района Байдавлет Тайбергенов и глава Янгельского сельского поселения Ольга Чернова. Их допустили к следующему туру.

«Забракованные» претенденты возмутились. Шестеро из них обратились к губернатору Алексею Текслеру и в прокуратуру, заявив о грубейших нарушениях при проведении конкурса.

Авторы обращения подозревают, что Тайбергенову и Черновой дали заранее подготовиться к тестированию, либо в их вариантах были подсказки правильных ответов.

«Технические кандидаты Чернова, Марайкин и сам Тайбергенов справились с тестами за 15 минут, когда всем остальным кандидатам 30 минут не хватило», – говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что конкурсная комиссия пропустила а следующий тур только Чернову и Тайбергенова, хотя согласно Положению о конкурсе, в следующий тур не могут пройти только те, кто набрал 8 и менее баллов. А среди участников конкурса несколько человек получили 11 и больше баллов.

Наконец, комиссия работала не в полном составе – вместо трех человек, как это предусмотрено Положением о конкурсе, присутствовали только двое.

В связи со всем вышеизложенным авторы обращения просят либо отменить итоги первого этапа конкурса, либо допустить во второй тур всех, кто набрал больше 8 баллов.

В противном случае, отмечают авторы обращения, выборы могут стать безальтернативными, так как не исключено, что Чернова снимет свою кандидатуру.

В заключении они напоминают Текслеру о негативных отзывах о действующем главе, которые прозвучали во время визита губернатора в район в сентябре прошлого года.

«За год ситуация в районе только ухудшилась, – заявляют несогласные с результатами конкурса. – Жители недовольны работой действующего главы. Продление его полномочий приведет к еще большей дестабилизации обстановки, митингам и акциям протеста».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.20

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