В Челябинской области тушат пожар площадью около 1 тысячи гектаров

На юге Челябинской области тушат пожар площадью около 1 тысячи гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании Кортубайском лесничестве Брединского района поступило 19 октября в 16:20. Сообщалось о горении 10 гектаров степи. Однако из-за сильного ветра огонь начал быстро распространятся, и к 9 часам утра по местному времени площадь пожара достигла 980 гектаров.

«Пожар низовой, территория горения лесом не покрыта, – уточняют в МЧС. – тяжелой техникой проведена опашка шириной до 4 метров по всему периметру пожара. Происходит горение отдельными очагами на площади 25 га. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший населенный пункт – поселок Каракулька, расположен на расстоянии 5 км (опахан, прикрыт ДПК «Снежный»). Для ликвидации пожара привлечена группировка 180 человек, 43 единицы техники. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория.

Наиболее вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем. Сотрудники отделения дознания с помощью свидетелей установили двух предполагаемых нарушителей, которые в настоящее время дают объяснения».

Бреды, Павел Зварзин

Бреды. Другие новости 19.10.20

«Ребята, вы дебилы!» Челябинский депутат раскритиковал мэрию и ее подрядчиков (ВИДЕО). / Челябинские единороссы начали «охоту на ведьм» – те уже разбежались. / Правительство Челябинской области обратило внимание на недоступность Роспотребнадзора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»