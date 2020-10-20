В Челябинской области подтверждено 113 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев COVID-19, в том числе у 4 школьников.

Региональный минздрав сообщил о четырех умерших зараженных. У всех причиной смерти названы хронические патологии, коронавирус был сопутствующим заболеванием.

При этом 78-летняя женщина скончалась от внутрисердечного тромбоза и легочно-сердечной недостаточности – эти осложнения часто развиваются при ковиде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 18 тысяч 734 зараженных, 584 из них умерли, непосредственно от инфекции – 145.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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