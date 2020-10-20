Южноуральцам предложили пожаловаться на проблемы с отоплением

Активисты ОНФ просят южноуральцев сообщать о холодных батареях в детских садах и школах, а также о теплотрассах, «обогревающих» улицу.

Как сообщили РИА «Новый День» региональном отделении ОНФ, только за одну неделю в Челябинской области были обнаружены десятки теплотрасс с поврежденной или отсутствующей теплоизоляцией.

«Много жалоб поступает из отдаленных уголков региона, но и столица Южного Урала не является в этом вопросе образцом для подражания.

К примеру, «голые» трубы найдены на территориях социальных учреждений: ГКБ №5 (ул. Российская), поликлиники ГКБ №5 (ул. 3-го Интернационала, 71, возле школы №39 на Марченко, 25а, – говорят в ОНФ. – Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя.

Каждый год с началом отопительного сезона мы получаем множество жалоб от жителей региона о том, что трубы отапливают не их дома, а улицы. При этом, оплату услуги в полном объеме никто не отменял. Это системная проблема».

Подать жалобу можно в онлайн-режиме, пройдя по ссылке и заполнив специальную форму, либо отправить письмо по адресу 74region@onf.ru.

Челябинск, Павел Зварзин

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