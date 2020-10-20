Чиновники пытались сдать в полицию южноуральцев, решивших почистить местный пруд

Жители одного из сел Южного Урала решили почистить местный пруд и собрались обсудить детали. Чиновники вызвали полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в селе Черновское Миасского городского округа.

«В нашем селе Черновское очень много проблем, которые нужно решать и решать сообща, – рассказали сельчане в обращении к губернатору Алексею Текслеру. – Для этого была предпринята попытка объединить жителей села всех возрастов, сплотить единой целью, сделать жизнь в селе более комфортной. Попытались мы это сделать с помощью собрания.

Объявление о собрании жителей села было развешано на досках объявления, каждому жителю села в почтовый ящик была положена листовка о собрании, которое должно состоятся 18 октября 2020 года. Все было открыто, никто ничего не скрывал».

Предполагалось обсудить кандидатуры старосты, а также вопросы очистки пруда и облагораживания территории.

«Собрание организовывалось на улице, с соблюдением масочного режима, – продолжают сельчане. – То ли нашему начальнику территориального отдела не нужно объединение жителей села, то ли он обиделся, что его позвали на это собрание как жителя села, а не представителя власти, то ли вопрос в том, что организаторы собрания не скрывают свое лояльное отношение к нынешнему депутату. Г-н Клевцов позвонил в отделение полиции и попросил проверить несанкционированное собрание. Но его планам, что нас попросят разойтись, не суждено было сбыться, т.к. сотрудник полиции не нашел в наших действиях нарушения».

Тем не менее, жители села Черновское попросили губернатора защитить их от произвола властей, а заодно заявили, что совет села не избирался более 8 лет.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 20.10.20

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