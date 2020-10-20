Сотрудникам ММК подсластили жизнь

Для работников ПАО «ММК» открыли новый кондитерский цех.

После реконструкции здания столовой в сортовом цехе установлено новое технологическое оборудование, позволяющее применять при производстве хлебобулочных изделий шоковое замораживание полуфабрикатов. Теперь во всех столовых ООО «ОМС-Питание металлургов» посетителям будет предложена горячая выпечка, новый ассортимент и новый уровень качества продукции.

«Сегодняшнее событие – не первый совместный проект дирекции по корпоративным вопросам и социальным программам ММК и компании «ОМС-Питание металлургов», – рассказала управляющая группой объектов компании Валентина Куликова. – Он позволил вывести на новый уровень еще одно производство, оснастить его новейшим оборудованием, приобрести новые технологии. Новый кондитерский цех запущен на базе действующего. Здесь была проведена полная реконструкция, модернизация, присоединено неиспользованное помещение. «ОМС», как оператор питания, инвестировал средства в оборудование, а дирекция по корпоративным вопросам и социальным программам – в ремонт и реконструкцию помещения».

В кондитерском цехе реализована новая технология – шоковое охлаждение полуфабрикатов. Этот эффективный способ позволит централизованно обеспечивать широким ассортиментом полуфабрикатов более 40 точек питания, работающих как на территории градообразующего предприятия, так и на удаленных участках, – Малый Куйбас, ДОЦ, аглофабрика и других объектах. Столовые разные по посещаемости (от 50 до 500 человек), но все они будут обеспечены нужным количеством замороженных полуфабрикатов, из которых при необходимости изготавливается горячая выпечка. При этом она по качеству и вкусу ничем не уступает изделиям, приготовленным обычным способом.

«Расширен ассортимент выпускаемой продукции, – продолжает Валентина Куликова. – На сегодняшнем этапе это двенадцать видов новых изделий плюсом к тому, что производили раньше. Всего же изготавливаем порядка 50 видов изделий – до 2800 штук в смену. Установили тестораскаточное оборудование. Ранее его не было смысла приобретать, поскольку готовые изделия из слоеного теста, которые мы рассылали по объектам, перевозку не выдерживали. Сейчас же замороженные полуфабрикаты из слоеного теста пользуются огромным успехом».

Работы по организации кондитерского цеха заняли меньше года. Цех запущен 12 октября, и его деятельность уже получает положительные отклики. Налажена обратная связь – в каждой столовой внедрена беспроводная система оценки качества обслуживания, благодаря которой от работников Группы ПАО «ММК» получают предложения и пожелания по питанию и оперативно на них реагируют. По статистике, каждый второй работник покупает выпечку.

«С расширением ассортимента и ростом реализации продукции появились в цехе и новые рабочие места, – говорит Валентина Куликова. – В планах – ремонт самой столовой. В частности, будет расширен торговый зал, установлена вторая линия раздачи. Это тоже совместный проект с дирекцией по корпоративным вопросам и социальным программам».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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