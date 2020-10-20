В Челябинской области удлинили осенние каникулы

Осенние каникулы в южноуральских школах в этом году будут в 2 раза длиннее: из-за коронивируса принято решение увеличить отдых между первой и второй четвертями. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области, -заявил глава региона. – Их продолжительность составит 14 дней вместо 7 вне зависимости от даты начала – в конкретных школах она может быть разной.

Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил.

За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты».

При этом, школьников нужно занять: «Отпускать гулять в компании сверстников – это не лучшее решение. Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и прочее».

Глава региона добавил, что средним специальным учебным заведениям и вузам рекомендовано в случае неблагоприятной эпидемической ситуации тоже вводить внеплановые каникулы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.10.20

Банки, металлурги и охрана: связисты помогают компаниям Южного Урала перейти «на удаленку». / «Чудовищные проблемы» победили «огромные ресурсы»: минфин РФ отказался увеличивать финансирование медицины. / «Того, что надо людям, у вас нет…» В Госдуме раскритиковали минздрав РФ за «качество» и «доступность» медицинской помощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»