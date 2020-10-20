Каждый третий южноуралец готов отказаться от рублевой зарплаты

Каждый третий житель Челябинской области хотел бы получить зарплату в иностранной валюте.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе исследований hh.ru, подавляющее большинство – 99% россиян– получают заработную плату в рублях. Лишь 0,5% получают вознаграждение в долларах или евро. Есть и такие, но их единицы, с кем работодатель рассчитывается биткоинами.

Вместе с тем, более 40% жителей России предпочли бы зарплату в валюте. В Челябинской области таких меньше – всего 32%. При этом более половины из них больше доверяют евро, чем доллару.

Если анализировать ситуацию в разрезе отраслей, то рабочие, бухгалтеры и бюджетники отдают предпочтение рублю, доллар в качестве зарплатной единицы более всего котируется у IТ-специалистов и госслужащих, а евро наиболее представителей сферы закупок, а также искусства и медиа.

Челябинск, Павел Зварзин

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