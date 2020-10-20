На Южном Урале начали торговать очередью к врачу

В Челябинской области перегруженность поликлиник превратили в бизнес: в соцсетях появились предложения за определенную плату постоять в очереди к врачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», схема работает следующим образом: заказчик, связавшись с исполнителем, должен сообщить номер кабинета (или фамилию врача) и график его работы. Исполнитель приходит к началу приема, занимает очередь и извещает заказчика, как она продвигается. Когда впереди остается пара-тройка человек, появляется сам заказчик, рассчитывается с исполнителем и идет на прием. Услуга стоит несколько сотен рублей – в зависимости от города и востребованности врача – и оказалась очень популярной: в Магнитогорске, например, уже становятся в очередь, чтобы нанять того, кто будет стоять в очереди в поликлинику.

Как выяснилось, областные власти в курсе ситуации, но ничего не могут поделать, так как «это устраивает большинство».

«Первый такой сигнал поступил из Магнитогорска: был выявлен факт, что люди записываются впрок и продают очередь, – сообщила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт. – В Челябинске мы отрегулировали ситуацию через поименную запись к врачу, когда пациенту устанавливается определенное время. Мы поставили камеры над пунктами КТ, и очереди уже сократились.

Если есть случаи продажи, сообщайте – будем разбираться. Но если это устраивает большинство, то с ситуацией сложно будет бороться».

Южноуральцы в соцсетях возмущаются тем, что власти пытаются переложить ответственность за неудовлетворительную работу медучреждений на пациентов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.10.20

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