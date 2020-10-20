В Челябинске назвали самые опасные перекрестки

В Челябинске назвали самые аварийные перекрестки.

Как сообщили РИА «Новый День» в онлайн-школе «Фоксфорд», занимавшейся анализом ДТП вместе с ГИБДД, в 2019 году более трех ДТП с пострадавшими зафиксировано на двух перекрестках в Советском районе: Доватора – Шаумяня (5 ДТП) и Колсанова – Омская (тоже 5 ДТП). В целом в этих авариях пострадали 10 человек.

Отметим, улица Доватора на указанном перекрестке имеет 8 дорожных полос. А вот на Колсанова и Омской всего по две полосы, но перекресток устроен таким образом, что оценить ситуацию на пересекаемой дороге можно, только выехав на пересечение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.20

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