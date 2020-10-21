В Челябинской области за сутки выявлено 118 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 118 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у трех школьников

Региональный минздрав сообщает о трех умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса скончался 63-летний мужчина. 80-летняя женщина умерла от острого инфаркта, причиной смерти 64-летней женщины стал сахарный диабет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 18 тысяч 852 инфицированных. 587 из них умерли, непосредственно от инфекции – 146.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.20

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