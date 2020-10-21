«Звонили из банка…» Мошенники выманили у двух челябинцев более полумиллиона рублей

Еще двое жителей Челябинска стали жертвами телефонных мошенников и лишились в общей сумме более полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД РФ по Челябинску, схема преступлений одна из самых распространенных: челябинцам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонившие обратились к ним по имени и отчеству и сообщили, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции – кто-то пытается получить доступ к их деньгам. В дальнейшем, опасаясь потерять свои сбережения, доверчивые горожане следовали всем указаниям мошенников.

Так, 34-летняя жительница Ленинского района перевела около 300 тысяч рублей на указанные мошенником абонентские телефонные номера.

Во втором случае, звонивший сообщил, 66-летней горожанке, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения данной операции пенсионерка сообщила мошенникам конфиденциальную информацию по своим банковским счетам и картам, заполучив которую, мошенники похитили около 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Вместе с тем, сотрудники полиции призывают южноуральцев к бдительности: сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения нельзя сообщать никому. «Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству, – подчеркивают в полиции. – При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев».

Челябинск, Павел Зварзин

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