Жительница Южного Урала заставила детей воровать еду

Жительница Челябинской области заставила детей заниматься воровством.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой, многодетной женщины.

В мае текущего года она предложила 12-летнему сыну и его 11-летней подружке обворовать односельчанина. Подростки под ее присмотром взломали навесной замок входной двери, проникли в дом и забрали продукты питания.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище)

С учетом того, что на иждивении женщины трое детей и она снова беременна, судом назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Челябинск, Паваел Зварзин

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