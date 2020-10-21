Мэрия Челябинска будет отвечать в суде за несанкционированную снегосвалку

Прокуратура Челябинска направила в суд иск к администрации областного центра. Надзорное ведомство требует, чтобы чиновники оборудовать специальную площадку для складирования снега.

Как уже сообщал «Новый День», несколько лет большое количество снега, перемешанного с реагентами, вывозилось на берег Первого озера. И каждую весну грязные талые воды попадали в водоем. На все обращения и замечания по этому поводу в мэрии не реагировали.

«Безразличие к проблеме привело к тому, что недобросовестные предприниматели стали воспринимать территорию у озера как бесплатный полигон. Теперь сюда возят не только снег, но и мусор, – заявили в региональном отделении ОНФ, инициировавшем прокурорскую проверку. – На территории гибнут деревья, водоему и окружающей среде причиняется колоссальный ущерб. Теперь у чиновников появился стимул срочно предпринять меры, найти другую площадку для складирования снега и оборудовать ее в соответствии с требованиями к подобным объектам».

Напомним, специально оборудованная площадка для складирования снега должна иметь твердое гидроизоляционное покрытие, обваловку по всему периметру, водосборные лотки, системы транспортировки талой воды на очистные сооружения и определенного вида защиту. Нелегальная снегосвалка же представляет собой гигантский кусок земли, который даже не поставлен на кадастровый учет.

И это, кстати, не единственный случай вывоза снег с челябинских дорог на неподготовленные площадки. Так, весной текущего года прокуратура Челябинска потребовала от главы города устранить нарушения при размещении снегосвалок на Бродокалмакскм тракте и улице Радонежской.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.10.20

Жительница Южного Урала заставила детей воровать еду. / Правительство РФ решило сократить объемы ремонта и строительства дорог. / «Звонили из банка…» Мошенники выманили у двух челябинцев более полумиллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»