В Челябинске образовались очереди к патологоанатомам

В Челябинске образовались очереди на вскрытие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане пожаловались, что им не выдают тело родственника, умершего от коронавируса в ГКБ №8. Похороны полностью оплачены, церемония назначена на завтра, а в больнице говорят, что вскрытия еще не было, и когда до этого умершего дойдет очередь – неизвестно.

В минздраве региона признают: проблема, действительно, существует. «В ГКБ №8 везут много реанимационных пациентов, – пояснила первый замминистра Виктория Сахарова. – Поэтому образовалась очередь. С тем количеством, которое у нас сейчас есть, разберемся за 5 – 7 дней».

Тем, кто уже оплатил похороны, советуют обращаться к главврачу и пытаться договориться с ним: «Возможно, очередь изменится», – сказала Сахарова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.20

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