«Нет даже воды и кислорода…» В Златоусте заявили, что в ковидном госпитали нет самого необходимого

Жителям Златоуста предложили собрать деньги для пациентов и сотрудников ковидного госпиталя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-глава города, а ныне депутат городского собрания Вячеслав Жилин, собирающийся баллотироваться в Госдуму, заявил, что в медучреждении нет даже воды и кислорода.

«Ситуация такова, что у специалистов, работающих в отделении для больных коронавирусом в Златоусте – жесткая нехватка самого необходимого: защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, воды, – написал он на своей странице в Facebook, отметив, что даже концентраты кислорода люди покупают сами. – В отделении срочно нужны материально-технические средства для быстрого реагирования и оперативного лечения. И это лишь часть того, в чем нуждаются и врачи, и пациенты. С учетом специфики конкурсных процедур приобретение и пополнение происходит долго. А действовать нужно намного быстрее».

Деньги он предложил переводить в фонд, который сам создал 8 лет назад.

Власти Челябинской области обвинили депутата в популизме, провокации и вредительстве.

«Запас лекарств по всем позициям полный. Что касается СИЗов, они в достаточном количестве, есть двухмесячный запас. Законтрактованы на 9 млн рублей средства индивидуальной защиты. Под лекарства заключены контракты на 8 млн, имеется двухнедельный запас. Никаких перебоев нет», – заявила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Сейчас на месте в ситуации разбирается министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Златоуст, Ольга Арсентьева

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