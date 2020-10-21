Вертикаль «заблуждений»: система управления в Челябинской области буксует на всех уровнях (ВИДЕО)

В Челябинской области не смогли эффективно выстроить вертикаль управления. Система буксует на всех уровнях, но принимать своевременные и адекватные решения невозможно из-за искаженной информации, передаваемой по «вертикали власти». При этом выяснить реальную ситуацию в том или ином муниципалитете или учреждении можно только в ходе внезапной проверки. Особенно ярко проблему демонстрирует сфера здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале месяца разгорелся скандал с базой долечивания в поселке Роза: пациенты заявили, что больнице отсутствует отопление и горячая вода, возникли проблемы и с электричеством.

«Это, безусловно, недоработка главного врача, который ввел нас в заблуждение, что база готова принимать пациентов. А в министерстве здравоохранения не проверили – не съездили на эту базу», – рассказала сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Случай с «введением в заблуждение» оказался неединичным. Так, жители Магнитогорска пожаловались, что в поликлинике №1 невозможно сделать рентген легких.

«Нахожусь на больничном с пневмонией, в поликлинике №1 (Советская – 219) дали направление на рентген 15.10, на второй контрольный снимок. В этот же день рентген ломается, и всех перенаправляют на флюорографию (которая у меня до этого пневмонию не выявила), – обратился к администрации города Алексей Комиссаров. – У меня вопрос, когда заработает рентген в поликлинике?

На аналогичный вопрос заведующей поликлинике, Рожковой Е.В., последовал ответ, что у нас в городе полно платных клиник, услугами которых вам и надлежит воспользоваться!»

Пресс-служба мэрии ответила:

«В поликлинике с дневным стационаром было проведено служебное расследование, данный факт не подтвердился! Рентген не работал только 7 октября 2020 года, пациенты по согласованию направлялись в поликлинику по ул. Чкалова, 44.

Дополнительно сообщаем, что к заведующей поликлиникой с дневным стационаром никто не обращался с данным вопросом».

Горожанин не поленился и решил перепроверить информацию:

«Просто зашел сейчас (21 октября в 8:40) в кабинет и спросил сотрудника.

Слово к делу не пришьёшь, тогда посмотрите видео.

А потом рассказывайте, что это вброс и нет специалистов, человек рад бы принять, но ему не на чем работать».

«У меня тоже было направление на рентген-контроль пневмонии (поликлиник по Советской – 219) 09.10, ситуация аналогичная: в кабинете рентгена сказали, что аппарат не работает, отправляют на флюорографию... Рентген пришлось делать платно в частном медцентре. А потом оказывается, что рентген не работал только 07.10 – это вообще как?!» – возмущается еще одна пациентка поликлиники.

«Возникают сомнения в качестве служебного расследования администрации. Если все их расследование сводится только к выяснению мнения заведующей, то возникает вопрос «а на своем ли месте работают люди проведшие расследование?" – пишут магнитогорцы в соцсетях.

В пресс-службе мэрии сначала заявили, что они делают запросы в минздрав, а потом публикуют «их ответы», а потом сообщили, что у них «информация от поликлиники».

«Руководители региона всеми средствами пытаются убедить жителей, что принимаются все меры, что жизнь и здоровье человека превыше всего, но в это всё сложнее верить, – отмечает Алексей Комиссаров. – Устал звонить и писать в Минздрав, Роспотребнадзор, страховую – ничего не меняется».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.20

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