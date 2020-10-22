В одной из южноуральских администраций наказали сразу 25 чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства

Южноуральские чиновники массово игнорируют антикоррупционное законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, проведена проверка исполнения требований антикоррупционного законодательства в части соблюдении чиновниками управления образования администрации Нагайбакского района, руководителями образовательных организаций требований о предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» муниципальные служащие предоставляют представителю нанимателя (работодателю), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», – пояснили в ведомстве – В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения при заполнении справок о доходах, несоответствие предоставленных сведений данным финансовых организаций.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции начальнику Управления образования администрации Нагайбакского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона».

В числе нарушителей оказались все сотрудники районо, а также руководители школ и детских садов.

Всего к дисциплинарной ответственности привлекли 25 должностных лиц.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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