В Челябинской области за сутки подтверждено более 120 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 123 новых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли двое зараженных. Причиной смерти 65-летнего мужчины стали ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, 68-летнего – хронический лимфолейкоз и легочно-сердечная недостаточность.

Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлено 18 тысяч 975 инфицированных, в каждом четвертом случае коронавирус протекает бессимптомно. Умерли 589 зараженных, непосредственно от инфекции – 146.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

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