Челябинская область оказалась на 67 месте по уровню предлагаемых зарплат

Челябинская область оказалась на 67 месте в России по уровню предлагаемых зарплат.
Как сообщили РИА «Новый День» в аналитической службе hh.ru, проводившей исследование, с начала года регион потерял 21 позицию в рейтинге: в январе был на 46 месте.
Уровень средней предлагаемой заработной платы в течение года сократился на 10% – 41 тысяч 226 рублей в январе до 37 тысяч 218 рублей в сентябре.
Наиболее высокую заработную плату в сентябре в Челябинской области предлагали по позициям «Высший менеджмент» и «Добыча сырья» – более 52 тысяч в месяц. На третьем месте «Строительство, недвижимость» – без малого 50 тысяч.
Менее 30 тысяч рублей в сентябре предлагали в Челябинской области бухгалтерам и в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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