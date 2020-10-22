Челябинские таксисты грозят забастовкой

Челябинские таксисты собираются устроить забастовку. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно размещенной информации акция протеста назначена на 23 октября с 6 до 24 часов.

«Около 5 крупных автопарков и более 10 мелких не выпустят свои автомобили на линию!!!

Самозанятые водители, диспетчера и другие работники Яндекс.Такси тоже поддержат протест, – говорится в заявлении. – Жители Челябинска и области в этот день будут пользоваться услугами других агрегатов (приносим свои извинения за доставленные неудобства). Но мы тоже живые люди, у нас есть семья и дети. Руководство Яндекс. Такси и правительство челябинской области под видом благотворительности (помощь короновирусным больным) снизило нам зарплату, что крайне возмутительно в настоящих реалиях».



Таксисты намерены требовать возврат гарантированного заработка и стоимость минимального заказа в размере 100 рублей.



Если руководство компании эти требования не выполнит, таксисты грозят бастовать 3 пятницы подряд, что, по их подсчетам, приведет к потере 20% – 30% клиентов. «Потеря клиентов приведет к потере водителей, потеря водителей приведет к закрытию конторы», – резюмируют организаторы акции.

Впрочем, уже появились комментарии, что далеко не все таксисты поддерживают подобные формы борьбы за свои права.

А руководство «Яндекс.Такси» заявляет, что о готовящейся акции им никто не сообщал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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