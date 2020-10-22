Дефицит кадров «скорой помощи» на Южном Урале закроют за счет недоучившихся медсестер

В Челябинской области дополнительные бригады скорой помощи будут сформированы из недоучившихся медсестер.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня время ожидания «скорой» достигает 5 суток, а нехватка персонала в службе составляет 60 человек. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, если ликвидировать кадровый дефицит, можно будет сформировать 20 дополнительных бригад и сократить время ожидания до 3 суток.

Вопрос решили за счет студентов медучилищ.

«С понедельника мы укомплектуем бригады 70 студентами медицинских колледжей. Это 4 курс, медсестры, – пояснила сегодня Гехт. – Сначала будет двухнедельная практика, во время которой они получат необходимые навыки, а потом трудоустройство. И мы укомплектуем практически все бригады, которые сейчас выбывают по причине болезни».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

«Сервисы по доению россиян работают изумительно»: идея о новых штрафах на платных трассах вызвала в Госдуме недоумение. / Запланированный кризис: минздрав РФ признал проблемы с поставками лекарств из-за маркировки. / «Их ищет Интерпол»: в Госдуме сообщили, что многие владельцы ликвидированных НПФ «отъехали из страны». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»