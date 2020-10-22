Пожилым южноуральцам, заболевшим коронавирусом, отказывают в бесплатных лекарствах

Жителям Южного Урала, заболевшим коронавирусом, отказывают в бесплатных лекарствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что пациентам с легкой и средней тяжестью коронавирусной инфекции, лечащиеся на дому, начали бесплатно выдавать дорогостоящие препараты, региональный минздрав сообщил неделю назад. В число получателей попали пожилые люди, инвалиды и беременные.

Однако на практике, как всегда, возникли проблемы. Так, пожилой житель Челябинска пожаловался, что в больнице №11 его 70-летней жене не выдают положенных лекарств.

В минздраве заявляют, что больница деньги на закуп медикаментов получила, главврач сообщил, что все необходимые лекарства закуплены. В чем проблема – не понятно. Обещали разобраться.

Кстати, жителям Снежинска, Озерска и Трехгорного тоже не выдают медикаментов, но им рассчитывать не на что. Эти города обслуживает Федеральное медико-биологическое агентстве, а деньги на бесплатные лекарства выделяются из регионального бюджета и распределяются медучреждениям, находящимся введении областного минздрава.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

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