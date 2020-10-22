В Челябинске решили, наконец, оценить состояния инфраструктуры горэлектротранспорта

В Челябинске объявлен конкурс на анализ состояния инфраструктуры горэлектротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальная цена контракта – 15 млн рублей. Победитель конкурса должен будет обследовать, оценить текущее состояние и просчитать затраты на модернизацию контактной сети и рельсового хозяйства.

После этого начнется процесс передачи горэлектротранспорта в концессию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

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