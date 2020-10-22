Минздрав: В Челябинске машины «скорой» часами стоят во дворах, потому что так лучше для пациентов

В Челябинске раскрыли одну из причин длительного ожидания «скорой помощи»: машины часами стоят во дворах пациентов. В региональном минздраве считают, что так лучше для больных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане сообщают: нередки случаи, когда «скорая» приезжает, чтобы забрать коивд-положительного больного и отвезти его на госпитализацию. Пациент садится в машину, но его никуда не везут, так как водитель не получил от диспетчера команды, куда доставить – такой простой может длиться несколько часов.

«У нас порядка 20% коек ежедневно освобождается для новых пациентов. Есть утренний период – достаточно напряженный – когда мы понимаем, сколько человек в этот день будет выписано, – пояснила первый замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Но, во-первых, некоторые выписанные ждут, пока за ними приедут родственники или такси. Некоторые хотят выписаться в конце рабочего дня, поэтому идет пересогласование мест для новой госпитализации. Если мы будем принимать пациентов на стулья в приемном покое, это будет не очень хорошо. Уж лучше они будут в машине скорой помощи под присмотром медработника… Там есть и кислород, и все необходимое».

Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что такие случаи не носят массовый характер, но предложила подумать, как можно изменить ситуацию: «Простой «скорых» – это тоже неправильно», – отметила она.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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