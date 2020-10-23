В мэрии Челябинска дали разъяснение по удлиненным школьным каникулам

Школы имеют право самостоятельно определять дату начала осенних каникул, но длиться они будут у всех две недели. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», областные власти приняли решение – с целью разобщения детских коллективов и профилактики распространения коронавируса – продлить плановые осенние каникул в общеобразовательных организациях до 14 календарных дней.

«Дата начала каникул в школах может быть разной: решение о сроках проведения каникул принимается образовательной организацией самостоятельно. При этом почти в половине школ города осенние каникулы начнутся 26 октября, в остальных учреждениях – в срок с 30 октября по 2 ноября, – пояснили в администрации Челябинска. – Школам, которые реализуют модель 5+1, рекомендовано начать плановые каникулы в ноябре на неделю раньше запланированных сроков.

Учреждениям, в которых пяти- или семидневные каникулы уже завершены рекомендовано предусмотреть проведение непрерывных 14-дневных каникул».

В мэрии отмечают, что из-за удлинения осенних каникул отменять ни зимние, ни весенние не будут.

Во время каникул запрещена работа лагерей дневного пребывания (пришкольных лагерей). Загородные лагеря могут продолжить работу, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Внесение изменений в календарный учебный график – исключительные полномочия учреждений. Никаких дополнительных документов (в том числе от учредителя) для этого не требуется», – подчеркнули в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

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