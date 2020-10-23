Челябинка, спасая свои деньги, отдала мошенникам 2 млн рублей

42-летняя челябинка под предлогом отмены операции по оформлению кредита перевела мошенникам около 2 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Челябинску, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счетам и для предотвращения хищения денег необходимо перевести имеющиеся накопления на безопасный счет.

Челябинска продиктовала звонившему коды, присланные в СМС-сообщениях. В результате с ее счета были списаны денежные средства в сумме около 35 тысяч рублей.

Спустя некоторое время, ей вновь поступил телефонный звонок от того же лжесотрудника банка. Мошенник сообщил, что на ее имя оформлен кредит на сумму около 2 млн рублей. Женщина заявила, что кредит не брала. В ответ ей сообщили, что нужно в тоновом режиме продиктовать код отмены операции, присланный в СМС-сообщении и перевести деньги на безопасные счета.

Женщина послушно выполнила все указания, совершив более 120 денежных операций, переведя злоумышленникам около 2 млн рублей.

По данному факту в Отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В полиции напоминают: сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Такие запросы осуществляют только мошенники, а то, что они обращаются к клиентам по имени и отчеству, означает лишь доступ к клиентским базам банков.

Ведется ли расследование в отношении банка, в котором к информации о клиентах получают доступ мошенники, не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.10.20

В мэрии Челябинска дали разъяснение по удлиненным школьным каникулам. / В Челябинске младенца выбросили в реку и заявили о похищении. / Минздрав: В Челябинске машины «скорой» часами стоят во дворах, потому что так лучше для пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»