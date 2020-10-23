Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 19 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 5 школьников.

Региональный минздрав сообщил о 6 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 51-летний мужчина, а также женщины 68 и 82 лет. 61-летний пациент умер от острого инфаркта миокарда, который нередко развивается на фоне инфекции. Причиной смерти еще двух человек стал атеросклероз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 104 инфицированных, 595 из них умерли (непосредственно от инфекции – 149).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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