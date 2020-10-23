Компанию бывшего мэра Челябинска обвиняют в злостном уклонении от налогов

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении компании бывшего мэра.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ООО «Стройсвязьурал 1», которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Учредитель и директор ООО «Стройсвязьурал 1» при пособничестве заместителя директора по правовым вопросам включили в налоговую декларацию ложные сведения о заключении фиктивных сделок по уступке прав требования дебиторской задолженности коммерческой организации перед ООО «Стройсвязьурал 1», –сообщили в ведомстве. – Кроме того, в налоговые декларации были внесены расходы, которых на самом деле не было.

В результате преступных действий обвиняемых в 2017 – 2018 годах не был исчислен и уплачен налог на прибыль организаций в федеральный и региональный бюджеты на сумму свыше 27 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 4,9 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу».

Отметим, что согласно базе ЕГРЮЛ у ООО «Стройсвязьурал 1» десять учредителей. В их числе экс-мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, а также его друг – бизнесмен Артур Никитин и члены его семьи. Кто именно из учредителей участвовал в преступной схеме, не уточняется.

Челябинск, Паваел Зварзин

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