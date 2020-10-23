В Челябинской области ожидаются сильные снегопады и заторы на дорогах

В Челябинской области ожидаются сильные снегопады, преходящие в дождь и обратно.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в отдельных районах дождь со снегом могут начаться уже сегодня вечером.

Ночью на всей территории области прогнозируются отрицательные температуры, поэтому возможны гололедица и налипание мокрого снега на провода.

Днем в субботу осадки продолжаться: снег будет переходить в дождь, а к вечеру – снова в снег.

Ветер будет достаточно сильным: при порывах его скорость будет достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим повышает вероятность повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, линий электропередачи, вал деревьев, образования заторов на дорога и увеличение числа ДТП.

В воскресенье осадки должны прекратиться.

Челябинск, Павел Зварзин

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